Домашние котлеты можно готовить из любого мяса, а также из овощей, бобовых, риса, крабовых палочек, грибов, рыбы. Для того, чтобы мясные котлеты были сочными, кулинары советуют добавлять в фарш сырые или жареные овощи, например, жареный лук, морковь.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом сочных котлет из куриного фарша, с луком и специями.

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Совет: для этих котлет лучше всего использовать мясо из бедра курицы, с ним они будут еще сочнее и обязательно добавьте жареный лук.

Ингредиенты:

курятина – 1,3 кг

лук – 400 г

масло – 40 г

белый хлеб – 180 г

молоко – 250 мл

чеснок – 4 зуб.

специи: соль, перец, паприка – по вкусу

петрушка – 1/2 пучок

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Лук порежьте и поджарьте на масле до мягкости, в конце добавьте выжатый чеснок, перемешайте и отложите.

2. Хлеб залейте молоком.

3. Мясо помойте, обсушите, перекрутите через мясорубку.Также через мясорубку к мясу перекрутите жареный луч и отжатый хлеб. Добавьте специи, мелко изрубленную петрушку, хорошо вымешайте и в конце отбейте готовый фарш.

4. В сковороде разогреть растительное масло, ложкой наберите фарш, выложите себе в ладонь, сформируйте котлеты. Обжарьте котлеты на среднем огне до корочки с двух сторон.

По желанию пожаренные котлеты можно дополнительно выложить в форму для запекания и запечь в духовке 15 минут при 170 С.

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