Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными: всего один ингредиент изменит вкус и структуру блюда
Домашние котлеты можно готовить из любого мяса, а также из овощей, бобовых, риса, крабовых палочек, грибов, рыбы. Для того, чтобы мясные котлеты были сочными, кулинары советуют добавлять в фарш сырые или жареные овощи, например, жареный лук, морковь.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом сочных котлет из куриного фарша, с луком и специями.
Совет: для этих котлет лучше всего использовать мясо из бедра курицы, с ним они будут еще сочнее и обязательно добавьте жареный лук.
Ингредиенты:
- курятина – 1,3 кг
- лук – 400 г
- масло – 40 г
- белый хлеб – 180 г
- молоко – 250 мл
- чеснок – 4 зуб.
- специи: соль, перец, паприка – по вкусу
- петрушка – 1/2 пучок
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Лук порежьте и поджарьте на масле до мягкости, в конце добавьте выжатый чеснок, перемешайте и отложите.
2. Хлеб залейте молоком.
3. Мясо помойте, обсушите, перекрутите через мясорубку.Также через мясорубку к мясу перекрутите жареный луч и отжатый хлеб. Добавьте специи, мелко изрубленную петрушку, хорошо вымешайте и в конце отбейте готовый фарш.
4. В сковороде разогреть растительное масло, ложкой наберите фарш, выложите себе в ладонь, сформируйте котлеты. Обжарьте котлеты на среднем огне до корочки с двух сторон.
По желанию пожаренные котлеты можно дополнительно выложить в форму для запекания и запечь в духовке 15 минут при 170 С.
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