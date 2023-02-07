Завтрак является основным приемов пищи, который обязательно должен быть сытным, полезным и вкусным. Идеальными продуктами для приготовления блюд для завтрака являются: яйца, творог, овощи, крупы, полезные сэндвичи. Одним из таких блюд является вкусный омлет, который готовится не больше 5 минут.

Кулинар Анна поделилась в Instagram-story секретом пышного омлета, который всегда получится очень вкусным и высоким.

Видео дня

Для того, чтобы омлет был воздушным и пышным, нужно добавить в яичную смесь сметану и готовить блюдо под крышкой!

Ингредиенты для омлета:

яйца – 2-3 шт.

сметана – 1-2 ст. л.

соль – по вкусу

сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте сметану, перемешайте.

2. Разогрейте сковороду, растопите масло, вылейте яичную смесь, накройте крышкой и готовьте около 1-2 минут.

3. Подавайте готовый омлет горячим, со свежими овощами и зеленью.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: