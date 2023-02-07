Что добавить в омлет, чтобы он был пышным: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
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Из чего сделать пышный омлет

Завтрак является основным приемов пищи, который обязательно должен быть сытным, полезным и вкусным. Идеальными продуктами для приготовления блюд для завтрака являются: яйца, творог, овощи, крупы, полезные сэндвичи. Одним из таких блюд является вкусный омлет, который готовится не больше 5 минут.

Омлет для завтрака

Кулинар Анна поделилась в Instagram-story секретом пышного омлета, который всегда получится очень вкусным и высоким.

Рецепт омлета
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Для того, чтобы омлет был воздушным и пышным, нужно добавить в яичную смесь сметану и готовить блюдо под крышкой!

Как приготовить вкусный омлет на завтрак

Ингредиенты для омлета:

  • яйца – 2-3 шт.
  • сметана – 1-2 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте сметану, перемешайте.

Как вкусно приготовить омлет на завтрак

2. Разогрейте сковороду, растопите масло, вылейте яичную смесь, накройте крышкой и готовьте около 1-2 минут.

Пышный и высокий омлет со сметаной

3. Подавайте готовый омлет горячим, со свежими овощами и зеленью.

Готовый пышный омлет

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