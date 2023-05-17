Что добавить в варенье, чтобы оно не забродило и не засахарилось: всего один ингредиент
Приготовить варенье – это один из способов сохранить сезонные ягоды и фрукты. И для того, чтобы десерт хорошо хранился, нужно четко соблюдать рецепт и пропорции.
Нередко бывает так, что со временем десерт засахарился или начинает бродить. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет о причинах такого явления и как избежать этого в будущем.
Среди возможных причин, почему варенье засахарилось или начинает бродить, является:
- нарушение технологий приготовления;
- добавление большого количества сахара;
- неправильное хранение;
- использование некачественных крышек.
Для того чтобы избежать неприятных результатов, опытные хозяйки рекомендуют добавить в варенье лимонную кислоту. Добавлять ее нужно за 5-10 минут до окончания приготовления десерта. На 1 кг ягод хватит примерно 1-2 г кислоты.
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Ингредиенты:
- клубника – 1 кг
- сахар – 1,2 кг
- лимонная кислота – 1-2 г
Способ приготовления:
1. Ягоды нужно очистить и помыть. Переложить в большую миску и начать постепенно добавлять сахар. Оставить в таком виде на 4-8 часов.
2. Когда сахар полностью растворится, поставьте его на медленный огонь. Периодически помешиваться деревянной ложкой. В процессе варки варенье всегда появляется много пены, ее необходимо обязательно снимать.
3. В конце варки добавить лимонную кислоту. Перемешать.
4. Готовое варенье разлить в стерилизованные банки и закатать крышками.
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