Что добавить в варенье, чтобы оно не забродило и не засахарилось: всего один ингредиент

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Что добавить в варенье, чтобы оно не забродило и не засахарилось: всего один ингредиент

Приготовить варенье – это один из способов сохранить сезонные ягоды и фрукты. И для того, чтобы десерт хорошо хранился, нужно четко соблюдать рецепт и пропорции.

Нередко бывает так, что со временем десерт засахарился или начинает бродить. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет о причинах такого явления и как избежать этого в будущем.

Как сварить густое и вкусное варенье

Среди возможных причин, почему варенье засахарилось или начинает бродить, является:

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  • нарушение технологий приготовления;
  • добавление большого количества сахара;
  • неправильное хранение;
  • использование некачественных крышек.
Что добавить в варенье, чтобы оно не засахарилось и не бродило

Для того чтобы избежать неприятных результатов, опытные хозяйки рекомендуют добавить в варенье лимонную кислоту. Добавлять ее нужно за 5-10 минут до окончания приготовления десерта. На 1 кг ягод хватит примерно 1-2 г кислоты.

Также редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусного и густого варенья из клубники.

Варенье из клубники

Ингредиенты:

  • клубника – 1 кг
  • сахар – 1,2 кг
  • лимонная кислота – 1-2 г

Способ приготовления:

1. Ягоды нужно очистить и помыть. Переложить в большую миску и начать постепенно добавлять сахар. Оставить в таком виде на 4-8 часов.

2. Когда сахар полностью растворится, поставьте его на медленный огонь. Периодически помешиваться деревянной ложкой. В процессе варки варенье всегда появляется много пены, ее необходимо обязательно снимать.

Домашняя клубника

3. В конце варки добавить лимонную кислоту. Перемешать.

4. Готовое варенье разлить в стерилизованные банки и закатать крышками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как варить варенье, чтобы оно не было темным.

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