Приготовить варенье – это один из способов сохранить сезонные ягоды и фрукты. И для того, чтобы десерт хорошо хранился, нужно четко соблюдать рецепт и пропорции.

Нередко бывает так, что со временем десерт засахарился или начинает бродить. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет о причинах такого явления и как избежать этого в будущем.

Среди возможных причин, почему варенье засахарилось или начинает бродить, является:

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нарушение технологий приготовления;

добавление большого количества сахара;

неправильное хранение;

использование некачественных крышек.

Для того чтобы избежать неприятных результатов, опытные хозяйки рекомендуют добавить в варенье лимонную кислоту. Добавлять ее нужно за 5-10 минут до окончания приготовления десерта. На 1 кг ягод хватит примерно 1-2 г кислоты.

Также редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусного и густого варенья из клубники.

Ингредиенты:

клубника – 1 кг

сахар – 1,2 кг

лимонная кислота – 1-2 г

Способ приготовления:

1. Ягоды нужно очистить и помыть. Переложить в большую миску и начать постепенно добавлять сахар. Оставить в таком виде на 4-8 часов.

2. Когда сахар полностью растворится, поставьте его на медленный огонь. Периодически помешиваться деревянной ложкой. В процессе варки варенье всегда появляется много пены, ее необходимо обязательно снимать.

3. В конце варки добавить лимонную кислоту. Перемешать.

4. Готовое варенье разлить в стерилизованные банки и закатать крышками.

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