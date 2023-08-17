Что добавить в воду при варке, чтобы кукуруза получилась нежной и мягкой: лайфхак
Кукуруза – очень полезный и вкусный овощ, который можно варить, запекать и даже жарить, дополняя специями, зеленью и сыром. Следует отметить, что при варке кукуруза часто получается жесткой, твердой, теряет свои вкусовые свойства. Однако эту ситуацию легко исправить.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно варить кукурузу и что добавить в воду, чтобы овощ получился сочный, мягкий и нежный.
Следовательно, опытные хозяйки советуют вместе с кукурузой добавить совсем немного сливочного масла. Конечный результат вам приятно удивит – овощ получится очень ароматный, будет иметь нежный сливочный привкус.
Как варить кукурузу?
Ингредиенты:
- кукуруза
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Очищенные кочаны положить в кастрюлю, залить водой и оставить в таком виде на 2 часа.
2. Когда истечет отведенное время, кастрюлю с водой поставить на огонь. Довести до кипения.
3. В кипящую воду положить кукурузу и масло. Варить 20-30 минут.
4. За 5 минут до готовности добавить соль.
5. Слить воду, накрыть крышкой и оставить кукурузу настояться на 20 минут. Готово!
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