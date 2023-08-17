Кукуруза – очень полезный и вкусный овощ, который можно варить, запекать и даже жарить, дополняя специями, зеленью и сыром. Следует отметить, что при варке кукуруза часто получается жесткой, твердой, теряет свои вкусовые свойства. Однако эту ситуацию легко исправить.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно варить кукурузу и что добавить в воду, чтобы овощ получился сочный, мягкий и нежный.

Следовательно, опытные хозяйки советуют вместе с кукурузой добавить совсем немного сливочного масла. Конечный результат вам приятно удивит – овощ получится очень ароматный, будет иметь нежный сливочный привкус.

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Как варить кукурузу?

Ингредиенты:

кукуруза

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Очищенные кочаны положить в кастрюлю, залить водой и оставить в таком виде на 2 часа.

2. Когда истечет отведенное время, кастрюлю с водой поставить на огонь. Довести до кипения.

3. В кипящую воду положить кукурузу и масло. Варить 20-30 минут.

4. За 5 минут до готовности добавить соль.

5. Слить воду, накрыть крышкой и оставить кукурузу настояться на 20 минут. Готово!

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