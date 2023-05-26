Что есть на перекус и можно ли пить кофе: диетолог развеяла мифы
Для многих перекусы – неотъемлемая часть рациона. Но нужно помнить, что в идеале они не должны заменять основной прием пищи, лучше отдавать предпочтение чему-то легкому и одновременно сытному.
Диетлог с ником Виктория Радостная (viktoria_radostnaya) на своей странице в Instagram рассказала, что можно есть на перекус и сколько их должно быть в день.
По словам специалиста, если вы питаетесь с перекусами, то их должно быть максимум два в день. Первый – через три часа после завтрака, второй – через три часа после обеда. В первом случае перекус должен включать в себя углеводную составляющую, во втором – белково-жировую.
На первый перекус можно использовать:
- фрукты или сухофрукты;
- кефир или йогурт без сахара (по желанию их можно дополнить домашними замороженными ягодами);
- запеченные яблоки с корицей;
- творог с фруктами;
- зефир или черный шоколад;
- лате, капучино и любой другой кофейный напиток, в который добавляют сливки или молоко (их можно пить и они также считаются полноценным перекусом).
На второй перекус можно использовать:
- твердый сыр или любой другой вид;
- орехи;
- авокадо;
- креветки;
- мидии;
- оливки;
- яйцо и овощи до 100 г.
В то же время, эксперт отмечает, что людям, имеющим инсулинорезистентность, лучше отказаться от перекусов.
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