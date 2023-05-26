Что есть на перекус и можно ли пить кофе

Для многих перекусы – неотъемлемая часть рациона. Но нужно помнить, что в идеале они не должны заменять основной прием пищи, лучше отдавать предпочтение чему-то легкому и одновременно сытному.

Диетлог с ником Виктория Радостная (viktoria_radostnaya) на своей странице в Instagram рассказала, что можно есть на перекус и сколько их должно быть в день.

По словам специалиста, если вы питаетесь с перекусами, то их должно быть максимум два в день. Первый – через три часа после завтрака, второй – через три часа после обеда. В первом случае перекус должен включать в себя углеводную составляющую, во втором – белково-жировую.

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На первый перекус можно использовать:

фрукты или сухофрукты;

кефир или йогурт без сахара (по желанию их можно дополнить домашними замороженными ягодами);

запеченные яблоки с корицей;

творог с фруктами;

зефир или черный шоколад;

лате, капучино и любой другой кофейный напиток, в который добавляют сливки или молоко (их можно пить и они также считаются полноценным перекусом).

На второй перекус можно использовать:

твердый сыр или любой другой вид;

орехи;

авокадо;

креветки;

мидии;

оливки;

яйцо и овощи до 100 г.

В то же время, эксперт отмечает, что людям, имеющим инсулинорезистентность, лучше отказаться от перекусов.

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