Что есть первой на Пасху: традиции окончания Великого поста

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Что есть первой на Пасху: традиции окончания Великого поста

Пасхе предшествует Великий пост, во время которого люди пытаются воздерживаться от употребления некоторых видов пищи. Великий пост заканчивается с наступлением Пасхи, и с этим связано множество различных традиций.

Независимо от того, соблюдал ли Великий пост, начинать день Пасхи рекомендуют определенным способом. Каким именно, разбирался FoodOboz.

Что есть первой на Пасху: традиции окончания Великого поста

Что следует первым есть на Пасху

Многие считают, что начинать пасхальную трапезу можно с любого продукта, который был предварительно освящен в церкви. Но на самом деле первым нужно съесть пасхальное яйцо, то есть один из основных символов праздника и начала всего живого.

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Что есть первой на Пасху: традиции окончания Великого поста

Каждый член семьи должен взять в руки яйцо и удариться с другими родственниками. Чья пасхальная яйца после этого останется целой, тот и будет самым счастливым в течение всего следующего года.

Что есть первой на Пасху: традиции окончания Великого поста

Если же по какой-то причине человек не может употреблять яйца, он должен просто подержать их в руках и встретиться со всеми членами семьи. Яйца также разрешено заедать паской, еще одним основным символом праздника.

Что есть первой на Пасху: традиции окончания Великого поста

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