Пасхе предшествует Великий пост, во время которого люди пытаются воздерживаться от употребления некоторых видов пищи. Великий пост заканчивается с наступлением Пасхи, и с этим связано множество различных традиций.

Независимо от того, соблюдал ли Великий пост, начинать день Пасхи рекомендуют определенным способом. Каким именно, разбирался FoodOboz.

Что следует первым есть на Пасху

Многие считают, что начинать пасхальную трапезу можно с любого продукта, который был предварительно освящен в церкви. Но на самом деле первым нужно съесть пасхальное яйцо, то есть один из основных символов праздника и начала всего живого.

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Каждый член семьи должен взять в руки яйцо и удариться с другими родственниками. Чья пасхальная яйца после этого останется целой, тот и будет самым счастливым в течение всего следующего года.

Если же по какой-то причине человек не может употреблять яйца, он должен просто подержать их в руках и встретиться со всеми членами семьи. Яйца также разрешено заедать паской, еще одним основным символом праздника.

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