Период консервирования помидоров в разгаре. Такая заготовка очень выручит зимой, когда нужно придумать закуску к картофелю или любой каше. И на праздничный стол именно то, что нужно. Но во время приготовления такой закрутки многие даже опытные хозяйки допускают ошибки.

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Редакция FoodOboz расскажет о том, как нельзя консервировать помидоры. Учтите всего несколько следующих нюансов, чтобы получить удачную заготовку.

Плохо помытые плоды

Первое, что обязательно нужно делать с помидорами перед консервированием, это хорошо их помыть. Только тщательная очистка поможет избежать распространения бактерий. Поэтому даже если плоды кажутся чистыми, промойте их еще раз.

Не пренебрегайте стерилизацией

Именно стерилизация банок гарантирует, что помидоры будут стоять в подвале долгое время. Поэтому не стоит выискивать рецепты, где упускается это действие. Можно воспользоваться одним из следующих способов: в духовке, на паре или даже в микроволновке. Емкости нужно прокипятить в воде в течение не менее 15 минут.

Не жалейте уксуса

Уксус в маринад точно нельзя добавлять "на глазок". Это главный консервант, наиболее влияющий на качество консервированных плодов. Поэтому четко следите за рецептурой. К примеру, в маринад на 4 килограмма помидоров нужно добавить 2,5 столовые ложки уксуса 9%.

Не делайте маринад из сырой воды

Маринад для помидоров нужно готовить только из кипяченой воды. К тому же, она должна быть не из-под крана, а очищенной, из бутылки. Кипеть маринад имеет минимум 5 минут.

Не кладите только что сорванную зелень

Зелень, которую сорвали для консервации, обязательно нужно обдать кипятком. Ни в коем случае нельзя выкладывать ее в банки сразу, потому что есть риск распространения бактерий.

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