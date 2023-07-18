Что нужно сделать, чтобы в огурцах не было белого рассола: делимся полезными советами

Маринованные огурцы – очень простая и вкусная закуска на зиму, которую можно готовить со специями, кетчупом, укропом и петрушкой. Но, очень часто банки взрываются, из-за несоблюдения правил при приготовлении.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как избежать белого налета в банках с маринованными огурцами.

Видео дня

Для этого есть несколько способов:

все овощи и зелень должны быть идеально вымыты

нужно придерживаться точных пропорций

соль для консервации должна быть йодированной

рассол должен кипеть дважды, а уксус необходимо вливать только в последнюю очередь

банки должны быть стерильными и крышки требуются только хорошего качества и без повреждений

ключ должен быть исправным, чтобы не повредить банки

Причины, по которым рассол может побелеть:

1. Нарушение герметичности

Плохие крышки могут быть причиной образования белого налета на огурцах.

2. Нестерильные продукты и банки

Если вы плохо помоете огурцы и банки для консервирования, внутри банок начнут размножаться бактерии и огурцы будут с белым оттенком.

3. Ненадлежащие условия хранения

Хранить огурцы нужно в теплом, прохладном месте, а также при комнатной температуре, но не более 3-х суток.

4. Большое количество химических веществ в огурцах

Если при выращивании огурцов плоды были опрысканы большим количеством химических удобрений, тогда через некоторое время после засолки рассол огурцов может оказаться белого оттенка.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусные консервированные огурцы без маринада, чтобы они были без налета.