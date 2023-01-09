Печень является идеальным продуктом для приготовления отбивных, салатов, паштетов, а также ее можно вкусно жарить, тушить. Очень важно – убрать из печени горечь. Для этого ее нужно просто замочить в молоке, а также и в воде. Мягкости продукту придадут яблоки и лук.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом мягкой печени без горечи, которую вы очень просто сможете приготовить.

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Ингредиенты:

печень – 1,5 кг

лук – 4 шт.

яблоки кислосладкие – 2 шт.

сметана – 300 г

сливки – 200 г

лавровый лист – 2-3 шт.

ароматный перец – по вкусу

перец горошек

соль, перец молотый

Способ приготовления:

1. Печень замочите в холодной воде или молоке на 3-4 часа, можно менять 1-2 раза воду, так горечь исчезнет. После этого очистите ее от пленок и прожилок, порежьте порционно и обжарьте на большом огне до румяной корочки, предварительно обвалив в муке.

2. После готовую печень выложите в кастрюлю с толстым дном. Сверху добавьте нарезанный полукольцами лук, нарезанные на небольшие ломтики яблока, добавьте специи.

3. Залейте кипятком так, чтобы только прикрыли печень и поставьте на огонь, доведите до кипения и добавьте сметану и сливки, тушите на минимальном огне 1 час.

4. В конце посолите и поперчите, по желанию добавьте еще зелень.

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