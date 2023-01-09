Что обязательно добавить в печень, чтобы она не горчила: всего 2 простых ингредиента

Ирина Мельниченко
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Как вкусно приготовить печень

Печень является идеальным продуктом для приготовления отбивных, салатов, паштетов, а также ее можно вкусно жарить, тушить. Очень важно – убрать из печени горечь. Для этого ее нужно просто замочить в молоке, а также и в воде. Мягкости продукту придадут яблоки и лук. 

Как правильно готовить печень

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом мягкой печени без горечи, которую вы очень просто сможете приготовить. 

Рецепт печени
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Ингредиенты:

  • печень – 1,5 кг
  • лук – 4 шт.
  • яблоки кислосладкие – 2 шт.
  • сметана – 300 г
  • сливки – 200 г
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • ароматный перец – по вкусу 
  • перец горошек 
  • соль, перец молотый 

Способ приготовления:

1. Печень замочите в холодной воде или молоке на 3-4 часа, можно менять 1-2 раза воду, так горечь исчезнет. После этого очистите ее от пленок и прожилок, порежьте порционно и обжарьте на большом огне до румяной корочки, предварительно обвалив в муке.

Как вкусно приготовить печень

2. После готовую печень выложите в кастрюлю с толстым дном. Сверху добавьте нарезанный полукольцами лук, нарезанные на небольшие ломтики яблока, добавьте специи.

Печень с яблоками и луком

3. Залейте кипятком так, чтобы только прикрыли печень и поставьте на огонь, доведите до кипения и добавьте сметану и сливки, тушите на минимальном огне 1 час.

Как приготовить мягкую печень, которая не будет горчить

4. В конце посолите и поперчите, по желанию добавьте еще зелень.

Готовое блюдо

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