Идеально засоленные помидоры в банках – упругие, сочные и не трескают. Для того чтобы консервация получилась действительно удачной, то нужно знать некоторые важные правила.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно мариновать помидоры, чтобы они были вкусными и не трескались.

Правила консервации помидоров

1. Перед консервированием помидоры следует помыть в теплой воде.

2. Неважно, консервируете ли вы овощи с кожурой или без, их в любом случае нужно бланшировать хотя бы 2 минуты. После такой обработки кожура легко снимается. А если вы не собираетесь ее снимать, это просто очистит помидоры от микробов, а также убережет овощи от треска.

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3. Помидоры нужно обязательно отсортировать на спелые, зеленые и бурые, а также по размерам крупные, мелкие и средние. Лучше всего для консервации подходят мелкие и средние помидоры. Не следует использовать слишком большие томаты – они подойдут для приготовления заливного сока.

4. Также помидоры можно спасти от трещин, если пронзить их зубочисткой в месте плодоножки.

5. Перед тем как положить помидоры в банку, тару нужно подготовить. А именно, вылить на дно горячий маринад и оставить его на время. В то же время, маринад\рассол нужно наливать постепенно, чтобы с каждым разом жидкость была горячее предыдущей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что категорически нельзя производить во время консервации.