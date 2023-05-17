С наступлением весны и лета в рацион хочется добавить больше свежих овощей, фруктов и зелени. Впрочем, все они хранятся не так долго, как хочется. К счастью, существуют некоторые уловки, которые помогут продлить их срок годности.

Редакция FoodOboz собрала и расскажет вам о топ-5 уловках, благодаря которым фрукты и овощи будут храниться дольше.

Ягоды

Чтобы свежие ягоды дольше хранились, рекомендуется промывать их смесью уксуса и воды (в соотношении 1:3). После промывания нужно дополнительно ополоснуть ягоды чистой водой и тщательно высушить. Такой прием избавит их от бактерий, защитит от плесени и продлит срок хранения на несколько недель.

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Листья салата

По словам опытных хозяйок, листья салата лучше хранить в контейнере вместе с бумажными полотенцами сверху. Таким образом, бумага будет впитывать в себя лишнюю влагу, из-за которой листья гниют. Следует отметить, что когда полотенца станут влажными, их нужно заменить чистыми и сухими.

Авокадо

После разрезания авокадо начинает быстро темнеть. Для того чтобы этого избежать, половинки можно сбрызнуть соком лимона или лайма.

Морковь

Морковь отлично сохраняется во влажной среде. Итак, идеальным вариантом будет очистить ее, положить в контейнер с водой и оставить в таком виде в холодильнике.

Бананы

В домашних условиях бананы быстро становятся перезрелыми. Для того, чтобы замедлить процесс порчи, основу банановой связки советуют обернуть пищевой пленкой.

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