Что сделать с картофелем перед запеканием, чтобы он был мягким: простой способ

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
1,1 т.
Что сделать с картофелем перед запеканием, чтобы он был мягким: простой способ

Часто бывает, что после запекания картофель становится очень сухим и его даже невозможно укусить. Особенно если он мелко нарезан. Поэтому чтобы овощ был сочным внутри – нужно сделать одну простую манипуляцию.

Идея приготовления запеченного картофеля, который внутри получается сочным, опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Перед приготовлением кусочки картофеля нужно просто проварить.

Что сделать с картофелем перед запеканием, чтобы он был мягким: простой способ

Ингредиенты:

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Что сделать с картофелем перед запеканием, чтобы он был мягким: простой способ
  • картофель – 1,5 кг
  • масло – 100-110 мл
  • мука – 2 ч.л.
  • панировочные сухари – 3-4 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • приправы для картофеля – 1 ч.л.
  • копченая паприка – 2 ч.л.

Способ приготовления:

Что сделать с картофелем перед запеканием, чтобы он был мягким: простой способ

1. Картофель очистить, промыть, нарезать ломтиками.

Что сделать с картофелем перед запеканием, чтобы он был мягким: простой способ

2. Картофель переложить в кастрюлю, залить кипятком и проварить 3-4 минуты.

Что сделать с картофелем перед запеканием, чтобы он был мягким: простой способ

3. Слить воду и просушить бумажным полотенцем картофель.

Что сделать с картофелем перед запеканием, чтобы он был мягким: простой способ

4. В миску к картофелю добавляем масло, муку, панировочные сухари, чеснок и специи и перемешиваем.

Что сделать с картофелем перед запеканием, чтобы он был мягким: простой способ

5. Выкладываем на пергамент и отправляем запекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут.

Что сделать с картофелем перед запеканием, чтобы он был мягким: простой способ

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