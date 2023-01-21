Часто бывает, что после запекания картофель становится очень сухим и его даже невозможно укусить. Особенно если он мелко нарезан. Поэтому чтобы овощ был сочным внутри – нужно сделать одну простую манипуляцию.

Идея приготовления запеченного картофеля, который внутри получается сочным, опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Перед приготовлением кусочки картофеля нужно просто проварить.

Ингредиенты:

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картофель – 1,5 кг

масло – 100-110 мл

мука – 2 ч.л.

панировочные сухари – 3-4 ст.л.

соль – 1 ч.л.

чеснок – 3 зубчика

приправы для картофеля – 1 ч.л.

копченая паприка – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Картофель очистить, промыть, нарезать ломтиками.

2. Картофель переложить в кастрюлю, залить кипятком и проварить 3-4 минуты.

3. Слить воду и просушить бумажным полотенцем картофель.

4. В миску к картофелю добавляем масло, муку, панировочные сухари, чеснок и специи и перемешиваем.

5. Выкладываем на пергамент и отправляем запекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут.

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