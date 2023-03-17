Домашний гуляш к любому гарниру: как быстро и правильно приготовить блюдо на сковороде

Ирина Мельниченко
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Рецепт гуляша из свинины

Гуляш готовится очень быстро и легко, самое важное – выбрать качественное мясо, правильно его порезать и пожарить. Он может быть идеальным дополнением к пюре, макаронам, кашам. Для яркого вкуса можно добавить в блюдо томатную пасту, чеснок, специи, сливки, лук, овощи. 

Идеальный гуляш к гарниру

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного гуляша с зеленью, сливками и специями, который получится очень ароматным, а мясо мягким и сочным.

Рецепт гуляша
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Ингредиенты:

  • мясо любое 
  • лук 
  • сливки 
  • специи 

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте большим кубиком.

Жареное мясо

2. Обжарьте на сковороде до мягкости, добавьте порезанный лук, перемешайте и готовьте под крышкой.

Жареное мясо c луком 

3. Добавьте сливки, перемешайте.

Сколько готовить гуляш

Готовенько блюдо присыпьте зеленью и можно подавать к пюре, макаром и любой каше. 

Готовый гуляш

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