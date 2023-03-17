Домашний гуляш к любому гарниру: как быстро и правильно приготовить блюдо на сковороде
Гуляш готовится очень быстро и легко, самое важное – выбрать качественное мясо, правильно его порезать и пожарить. Он может быть идеальным дополнением к пюре, макаронам, кашам. Для яркого вкуса можно добавить в блюдо томатную пасту, чеснок, специи, сливки, лук, овощи.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного гуляша с зеленью, сливками и специями, который получится очень ароматным, а мясо мягким и сочным.
Ингредиенты:
- мясо любое
- лук
- сливки
- специи
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте большим кубиком.
2. Обжарьте на сковороде до мягкости, добавьте порезанный лук, перемешайте и готовьте под крышкой.
3. Добавьте сливки, перемешайте.
Готовенько блюдо присыпьте зеленью и можно подавать к пюре, макаром и любой каше.
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