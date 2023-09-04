Чеснок и лук – продукты, которые есть на каждой кухне. Их всегда добавляют в фарш для мясных блюд, а также в салаты и маринады для шашлыка. Еще лук и чеснок можно консервировать на зиму. Очень важно знать, как правильно хранить лук и чеснок зимой, чтобы он долго хранился и не портился.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно хранить лук и чеснок зимой, чтобы он не гнил и не портился около года.

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Как правильно хранить лук

Лук нужно хранить в прохладном, темном и сухом месте, чтобы там не было влаги и света.

Еще лук можно хранить в холодильнике, но там он может быстрее испортится, так как там есть влага. При комнатной температуре можно хранится до одного года при соблюдений правил.

Если вы хотите хранить нарезанный кубиками или ломтиками лук, лучше всего его переложить в стеклянный контейнер, и хранить от семи до 10 дней.

Как правильно хранить чеснок

Чеснок лучше всего хранишь при комнатной температуре в прохладном, сухом и темном месте. В холодильнике его хранить не нужно, так как там будет влага, из-за которой он прорастет, а затем чеснок станет горьким на вкус.

Хозяйки советуют хранить чеснок целым, не делить на зубчики, так как в таком виде он начнет портиться или прорастать.

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