Лук – один из самых популярных овощей в мире. С его добавлением готовят многие основные блюда. Из него делают супы и даже карамелизуют. Именно поэтому хозяйки хотят, чтобы лук всегда был дома в наличие.

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Но для этого нужно уметь правильно ее хранить. Как это сделать, чтобы лук хранился свежими неделями, рассказывает Express.

Чак Силлари, повар и основатель Mortadella Head рассказал, что он хранит свой лук в амбаре, но его также можно хранить в любом темном, прохладном месте. Повар предпочитает открытую корзину для хранения, поскольку она обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, и именно так вы достигаете максимального срока хранения.

Тепло и свет также могут спровоцировать прорастание лука, в результате чего он станет зеленым и приобретет горький вкус. Не храните целые луковицы в холодильнике, поскольку там слишком холодно и влажно, чтобы они оставались свежими. Вместо этого храните их при комнатной температуре в шкафу или ящике, если у вас нет амбара. Таким образом, она сохранит свежесть в течение недель.

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