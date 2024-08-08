Сварить макароны – это, казалось бы, самое простое, что возможно. Но в приготовление такого блюда многие допускают грубую ошибку. А именно, понимают понятие "al dente" как недоваренные макароны.

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О том, как действительно нужно отваривать изделия, рассказало американское издание Mirror. Есть одно очень простое правило.

В кулинарии "al dente" по-итальянски означает "на зуб". Другими словами, этот термин касается макаронных изделий или риса, которые варятся так, чтобы они были жесткими по вкусу. Макароны не должны быть жесткими, но они должны иметь небольшую жесткость, когда вы их кусаете.

Кристофер Кимбол, соучредитель America's Test Kitchen и основатель кулинарной школы Milk Street Kitchen указал на ошибку.

Кристофер сказал: "Многие люди просто недоваривают свою пасту, потому что говорят, что это "al dente". Далее он объяснил: "Паста имеет другой вкус когда она недовареная. Это неприятно".

Вполне возможно как переварить, так и недоварить макароны. Чтобы паста не была проверенной и, при этом, по мере жесткой, ее нужно варить пасту на две минуты меньше рекомендуемого времени. На этом этапе вам следует быстро попробовать. Если макароны жесткие, но не меловые, их можно слить.

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