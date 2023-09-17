Гречка – это популярная и вместе с тем одна из самых полезных круп, которую часто дополняют овощами, мясом, грибами, едят с салатами и подливкой. Однако мало кто знает, что кашу не рекомендуют употреблять каждый день, также она сочетается далеко не со всеми продуктами.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему нельзя есть гречку каждый день и с какими продуктами ее лучше не совмещать.

Вред гречки, или почему ее не стоит есть каждый день

По словам специалистов, правило: чем больше гречки, тем лучше – не работает. Употребляя крупу каждый день, есть риск получить аллергию, проблемы с желудочно-кишечным трактом, гормональный сбой и в некоторых случаях нарушение работы нервной системы.

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Соблюдая гречневую диету, организм также может истощиться, а именно потерять много воды.

Следовательно, рекомендованная норма гречневой каши в сутки составляет 150-200 граммов.

С чем запрещено есть гречку?

Для того что гречневая каша принесла пользу организму, ее нужно правильно готовить. Речь идет об отварке продукта, а не о запаривании. Также перед приготовлением крупу следует обязательно замочить.

В готовом виде кашу ни в коем случае не советуют совмещать с кефиром и молоком, жирной рыбой, мясными полуфабрикатами, сахаром. Иначе вы рискуете получить ощущение тяжести и вздутия живота.

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