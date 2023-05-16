Как правильно варить гречку и что сделать перед приготовлением: крупа увеличивается в два раза

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Как правильно варить гречку и что сделать перед приготовлением: крупа увеличивается в два раза

Гречка – это универсальная крупа, которую можно готовить по-разному: с мясом, грибами и овощами. Идеально приготовленная каша – рассыпчатая, объемная и не пригорает. Для того чтобы получить именно такую, нужно знать некоторые уловки.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как правильно варить гречку, чтобы она увеличилась в объеме в 2 раза и была рассыпчатой.

Как правильно варить гречку

Следовательно, увеличить объем готовой гречки вдвое можно благодаря одному кулинарному лайфхаку. Опытные хозяйки советуют запарить крупу и оставить ее в таком виде на всю ночь, чтобы набухла. В этом случае кашу не нужно дополнительно отваривать, ее можно есть сразу.

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Как варить гречку, чтобы была рассыпчатой

Если же вы все же предпочитаете варить крупу, то нужно совершить следующие действия:

1. Перед варкой гречку нужно промыть. Делать это следует в два этапа: первый раз промыть в холодной, второй раз – в теплой воде. Заметьте, что воду нужно брать в соотношении 1:1+100 мл. В этом и заключается основной секрет, ведь лишняя вода поможет гречке лучше набухнуть и хорошо развариться.

Как сварить много гречихи

2. После промывки гречиху нужно насыпать в кипящую воду, сразу добавив щепотку соли и соды.

3. Варить кашу нужно примерно 30 минут на слабом огне до полного испарения жидкости. В процессе варки крупу лучше не перемешивать, чтобы она не расклеивалась.

Гречка с мясом и овощами

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