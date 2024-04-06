Хлеб останется свежим в течение трех недель: новый метод хранения, который облегчит жизнь

Уже через 3-4 дня хранения хлеба при комнатной температуре на нем может возникнуть плесень. Обычно такие моменты происходят неожиданно, например когда вы хотите приготовить сэндвич на завтрак.

Недавно Mirror опубликовал статью, в которой сказано, что согласно Frakking Creations на YouTube существует отличный способ, благодаря которому хлеб будет свежим в течение трех недель без заморозки.

В этом методе сочетается низкая температура в холодильнике и снижение влажности. Эти два показателя снижают риски образования плесени. Суть этого метода состоит в прорезании нескольких отверстий в пакете, в котором хранится хлеб.

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По словам представителей канала, отверстия должны быть со всех сторон пакета для обеспечения хорошей циркуляции воздуха. После этого хлеб в пакете с отверстиями следует поместить в холодильник. В таком состоянии в холодильнике он сохранит свою свежесть в течение нескольких недель.

Также немаловажную роль играет количество отверстий в пакете. Если вы заметите, что внутри пакета образовалась хотя бы одна капля влаги, количество отверстий нужно срочно увеличить.

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