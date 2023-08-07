Холодная ложка, полотенце, лед, хлеб: рассказываем, как спасти жирный суп, бульон и рагу

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Домашний суп

Супы умеют готовить все, но, очень часто они получаются слишком жирными. Для того, чтобы спасти суп от жира, кулинары советуют попробовать несколько простых лайфхаков, например, в жирынй суп положить кусок хлеба или кубики льда. 

Как убрать лишний жир из супа

Редакция FoodOboz делится 5 наилучшими способами, которые помогут удалить большую часть жира из супа, рагу и бульона. 

Гороховый суп без жира
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Кувшин

Остывший суп перелейте в кувшин или соусник, оставьте на несколько минут и снова вылейте обратно в кастрюлю. Большая часть жира останется на стенках кувшина и блюдо будет не жирным. 

Любой хлеб

Магазинный хлеб

В жирный суп выложите ломтики хлеба, но так, чтобы он не утонул, слегка придавите его ложкой. Весь жир впитается в хлеб. 

Металлический половник или холодная ложка

Как половником убрать весь лишний жир из супа

Положите ложку или половник в морозилку, после опускайте в суп и жир сам "подойдет" к ложке, это нужно сделать несколько раз, чтобы весь жир исчез. 

Лед

Как убрать жир из супа при помощи льда

В жирное блюдо положите несколько кубиков льда. После этого жир вокруг льда соберется в крупные капли, после соберите их ложкой. 

Полотенце и лед

Вкусный домашний суп

Кубики льда можно завернуть в чистое кухонное полотенце и поводите им на поверхности супа. Лед притянет жир. Вместо полотенца можно использовать плотные бумажные полотенца. 

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