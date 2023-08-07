Супы умеют готовить все, но, очень часто они получаются слишком жирными. Для того, чтобы спасти суп от жира, кулинары советуют попробовать несколько простых лайфхаков, например, в жирынй суп положить кусок хлеба или кубики льда.

Редакция FoodOboz делится 5 наилучшими способами, которые помогут удалить большую часть жира из супа, рагу и бульона.

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Кувшин

Остывший суп перелейте в кувшин или соусник, оставьте на несколько минут и снова вылейте обратно в кастрюлю. Большая часть жира останется на стенках кувшина и блюдо будет не жирным.

Любой хлеб

В жирный суп выложите ломтики хлеба, но так, чтобы он не утонул, слегка придавите его ложкой. Весь жир впитается в хлеб.

Металлический половник или холодная ложка

Положите ложку или половник в морозилку, после опускайте в суп и жир сам "подойдет" к ложке, это нужно сделать несколько раз, чтобы весь жир исчез.

Лед

В жирное блюдо положите несколько кубиков льда. После этого жир вокруг льда соберется в крупные капли, после соберите их ложкой.

Полотенце и лед

Кубики льда можно завернуть в чистое кухонное полотенце и поводите им на поверхности супа. Лед притянет жир. Вместо полотенца можно использовать плотные бумажные полотенца.

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