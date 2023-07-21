Кто-то любит пить крепкий черный кофе, кто-то – с разнообразными добавками. Яркий вкус напитку помогут придать корица, кардамон, апельсиновый сок, черный шоколад, мороженое и даже халва. Однако подавляющее большинство людей пьют кофе с молоком или сливками.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, в каком виде нужно добавлять молоко или сливки в кофе, чтобы не испортить напиток.

Заваривая кофе, многие сразу наливают в напиток холодное молоко или сливки прямо из холодильника. Однако вкус готового кофе очень отличается от того, который, к примеру, подают в кафе – он становится жидким и даже водянистым.

Видео дня

Опытные хозяйки рекомендуют не допускать такой ошибки. Заварив кофе, нужно дать ему несколько минут для того, чтобы он настоялся и в нем объединились все компоненты. Только потом следует наливать молоко или сливки и обязательно в подогретом состоянии. Таким образом кофе будет иметь приятный сливочный вкус.

Если же обычный черный кофе оказался для вас крепким и даже горьким – тоже есть выход. Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась очень вкусным рецептом приготовления кофе, в который советует добавить всего три простых ингредиента: халву, черный шоколад и сгущенку.

Ингредиенты:

кофе – 130 мл

халва – 30 г

черный шоколад – 10 г

сгущенка – 2 ст. л.

горячая вода – 70 мл

Способ приготовления:

1. Для начала нужно сварить кофе привычным для вас способом без добавления каких-либо специй и сахара.

2. Отдельно смешать халву, шоколад, сгущенку и горячую воду. Взбить все блендером до однородности.

3. Получившуюся массу добавить к горячему кофе. Перемешать. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: