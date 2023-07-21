Холодное или теплое? В каком виде добавлять молоко в кофе, чтобы он был вкусным
Кто-то любит пить крепкий черный кофе, кто-то – с разнообразными добавками. Яркий вкус напитку помогут придать корица, кардамон, апельсиновый сок, черный шоколад, мороженое и даже халва. Однако подавляющее большинство людей пьют кофе с молоком или сливками.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, в каком виде нужно добавлять молоко или сливки в кофе, чтобы не испортить напиток.
Заваривая кофе, многие сразу наливают в напиток холодное молоко или сливки прямо из холодильника. Однако вкус готового кофе очень отличается от того, который, к примеру, подают в кафе – он становится жидким и даже водянистым.
Опытные хозяйки рекомендуют не допускать такой ошибки. Заварив кофе, нужно дать ему несколько минут для того, чтобы он настоялся и в нем объединились все компоненты. Только потом следует наливать молоко или сливки и обязательно в подогретом состоянии. Таким образом кофе будет иметь приятный сливочный вкус.
Если же обычный черный кофе оказался для вас крепким и даже горьким – тоже есть выход. Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась очень вкусным рецептом приготовления кофе, в который советует добавить всего три простых ингредиента: халву, черный шоколад и сгущенку.
Ингредиенты:
- кофе – 130 мл
- халва – 30 г
- черный шоколад – 10 г
- сгущенка – 2 ст. л.
- горячая вода – 70 мл
Способ приготовления:
1. Для начала нужно сварить кофе привычным для вас способом без добавления каких-либо специй и сахара.
2. Отдельно смешать халву, шоколад, сгущенку и горячую воду. Взбить все блендером до однородности.
3. Получившуюся массу добавить к горячему кофе. Перемешать. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: