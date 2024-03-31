Идеальный картофель по-крестьянски: понадобится один простой лайфхак
Главная особенность вкусного картофеля по-селянски – это мягкая середина и хрустящая корочка сверху. Если просто порезать овощи на кусочки и поместить в духовку – желаемого эффекта не получится. Нужно воспользоваться следующим лайфхаком.
Идея приготовления идеального картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Лайфхак состоит в том, что картофель нужно залить кипятком, а затем накрыть пищевой пленкой на 20 минут.
Ингрендиенты:
- картофель – 2 кг
- соль – 2 ч.л.
- черный перец – 1 ч.л.
- сладкая паприка – 2 ч.л.
- сушеный чеснок – 1,5 ч.л.
- кукурузный крахмал – 3-4 ст.л.
- масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Картошку очень хорошо помыть.
2. Нарезать на 4-6 ломтиков.
3. Залить кипятком.
4. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.
5. После этого картофель очень хорошо обсушить бумажным полотенцем.
6. Добавить соль, перец, сладкую паприку, сушеный чеснок, крахмал, растительное масло и очень хорошо перемешать.
7. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
8. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут.
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