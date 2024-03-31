Главная особенность вкусного картофеля по-селянски – это мягкая середина и хрустящая корочка сверху. Если просто порезать овощи на кусочки и поместить в духовку – желаемого эффекта не получится. Нужно воспользоваться следующим лайфхаком.

Идея приготовления идеального картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Лайфхак состоит в том, что картофель нужно залить кипятком, а затем накрыть пищевой пленкой на 20 минут.

Видео дня

Ингрендиенты:

картофель – 2 кг

соль – 2 ч.л.

черный перец – 1 ч.л.

сладкая паприка – 2 ч.л.

сушеный чеснок – 1,5 ч.л.

кукурузный крахмал – 3-4 ст.л.

масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Картошку очень хорошо помыть.

2. Нарезать на 4-6 ломтиков.

3. Залить кипятком.

4. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.

5. После этого картофель очень хорошо обсушить бумажным полотенцем.

6. Добавить соль, перец, сладкую паприку, сушеный чеснок, крахмал, растительное масло и очень хорошо перемешать.

7. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

8. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: