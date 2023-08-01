Как без лишних усилий очистить дно сковороды от нагара: лучший способ
Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с такой проблемой, как нагар на сковороде. Иногда он бывает таким, что его не просто отмыть химическими средствами. Однако в таком случае помогут подручные.
Блоггер Елена с ником super_mama3108 на своей странице в Instagram поделилась способом, который поможет с легкостью очистить дно пригоревшей сковороды от нагара и жира.
Что понадобится:
- соль
- лимонная кислота
- моющее средство
- уксус
Технология очистки:
1. Нужно взять грязную сковороду и посыпать пригоревшую оборотную сторону солью, кислотой и полить моющим средством.
2. Жесткой тряпкой тщательно натереть сковородку.
3. Далее нужно застелить грязный участок бумажными полотенцами и полить сверху уксусом. Оставить в таком виде на некоторое время.
4. Напоследок следует тщательно промыть сковороду под проточной водой. Готово!
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