Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с такой проблемой, как нагар на сковороде. Иногда он бывает таким, что его не просто отмыть химическими средствами. Однако в таком случае помогут подручные.

Блоггер Елена с ником super_mama3108 на своей странице в Instagram поделилась способом, который поможет с легкостью очистить дно пригоревшей сковороды от нагара и жира.

Что понадобится:

соль

лимонная кислота

моющее средство

уксус

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Технология очистки:

1. Нужно взять грязную сковороду и посыпать пригоревшую оборотную сторону солью, кислотой и полить моющим средством.

2. Жесткой тряпкой тщательно натереть сковородку.

3. Далее нужно застелить грязный участок бумажными полотенцами и полить сверху уксусом. Оставить в таком виде на некоторое время.

4. Напоследок следует тщательно промыть сковороду под проточной водой. Готово!

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