Как без лишних усилий очистить дно сковороды от нагара: лучший способ

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Как без лишних усилий очистить дно сковороды от нагара: лучший способ

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с такой проблемой, как нагар на сковороде. Иногда он бывает таким, что его не просто отмыть химическими средствами. Однако в таком случае помогут подручные.

Блоггер Елена с ником super_mama3108 на своей странице в Instagram поделилась способом, который поможет с легкостью очистить дно пригоревшей сковороды от нагара и жира.

Как отмыть дно сковороды от нагара

Что понадобится:

  • соль
  • лимонная кислота
  • моющее средство
  • уксус
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Технология очистки:

1. Нужно взять грязную сковороду и посыпать пригоревшую оборотную сторону солью, кислотой и полить моющим средством.

Как отмыть пригоревшую сковороду

2. Жесткой тряпкой тщательно натереть сковородку.

3. Далее нужно застелить грязный участок бумажными полотенцами и полить сверху уксусом. Оставить в таком виде на некоторое время.

Как отмыть сковороду от жира и нагара

4. Напоследок следует тщательно промыть сковороду под проточной водой. Готово!

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