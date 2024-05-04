Как быстро и без проблем снять пену с бульона: делимся простыми лайфхаками

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Как быстро и без проблем снять пену с бульона: делимся простыми лайфхаками

Неаппетитную серую пену, которая образуется на бульоне во время приготовления, хочется моментально убрать. Она портит и внешний вид и вкус блюда. Но если убирать массу просто ложкой – это будет очень долго и неэффективно.

Редакция FoodOboz расскажет о трех универсальных способах, которые помогут избавиться от серой пены на супе. Можно сделать даже так, чтобы она вообще не образовывалась.

Как быстро и без проблем снять пену с бульона: делимся простыми лайфхаками

Добавьте масло

Этот ингредиент поможет сварить идеальный бульон. Перед тем, как жидкость должна закипеть, в бульон нужно налить немного масла – столовой ложки хватит. Капли масла просто нейтрализуют частицы, из которых может образоваться пена.

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Как быстро и без проблем снять пену с бульона: делимся простыми лайфхаками

Воспользуйтесь салфеткой

Также перед самым закипанием просто положите сверху на бульон одноразовую салфетку. Когда видите, что начинают появляться пузырьки – поднимите. Это можно сделать с помощью ложки или других столовых приборов.

Как быстро и без проблем снять пену с бульона: делимся простыми лайфхаками

Вся пена и разнообразные частицы, которые будут портить вкус блюда, будут на салфетке. У вас останется только прозрачный и очень аппетитный суп.

Как быстро и без проблем снять пену с бульона: делимся простыми лайфхаками

Правильно подготовьте мясо

Частицы, из которых собирается пена, образует имено мясо. Потому наилучшим решением будет замочить продукт в соленой воде, в пропорции столовая ложка соли на литр воды. Мясо в такой жидкости следует выдержать час. После этого об образовании пены можете вообще забыть.

Как быстро и без проблем снять пену с бульона: делимся простыми лайфхаками

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