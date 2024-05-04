Неаппетитную серую пену, которая образуется на бульоне во время приготовления, хочется моментально убрать. Она портит и внешний вид и вкус блюда. Но если убирать массу просто ложкой – это будет очень долго и неэффективно.

Редакция FoodOboz расскажет о трех универсальных способах, которые помогут избавиться от серой пены на супе. Можно сделать даже так, чтобы она вообще не образовывалась.

Добавьте масло

Этот ингредиент поможет сварить идеальный бульон. Перед тем, как жидкость должна закипеть, в бульон нужно налить немного масла – столовой ложки хватит. Капли масла просто нейтрализуют частицы, из которых может образоваться пена.

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Воспользуйтесь салфеткой

Также перед самым закипанием просто положите сверху на бульон одноразовую салфетку. Когда видите, что начинают появляться пузырьки – поднимите. Это можно сделать с помощью ложки или других столовых приборов.

Вся пена и разнообразные частицы, которые будут портить вкус блюда, будут на салфетке. У вас останется только прозрачный и очень аппетитный суп.

Правильно подготовьте мясо

Частицы, из которых собирается пена, образует имено мясо. Потому наилучшим решением будет замочить продукт в соленой воде, в пропорции столовая ложка соли на литр воды. Мясо в такой жидкости следует выдержать час. После этого об образовании пены можете вообще забыть.

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