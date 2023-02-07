Один из самы полезных фруктов – именно киви, в нем очень много витаминов, особенно С. Есть его полезнее всего в сыром виде, а также можно готовить десерты, напитки.

Редакция FoodOboz делится с вами самым простым лайфхаком, благодаря которому вы сможете очень быстро почистить киви от кожуры и без ножа.

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Вам понадобится:

нож

столовая ложка

тарелка

Как почистить киви ложкой:

1. Помойте киви.

2. Отрежьте кончики киви с двух сторон.

3. Столовой ложкой аккуратно проткните фрукт между кожурой и мякотью.

4. После ложку нужно аккуратно проверните вокруг фрукта и достаньте мякоть.

Но, стоит отметить, что так можно почистить только спелое киви, зеленое нет. Для этого вам нужно будет нож, или можно просто разрезать киви пополам и есть чайной ложкой!

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