Как быстро очистить киви без ножа: делимся самым простым способом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Спелые киви

Один из самы полезных фруктов – именно киви, в нем очень много витаминов, особенно С. Есть его полезнее всего в сыром виде, а также можно готовить десерты, напитки. 

Что приготовить из киви

Редакция FoodOboz делится с вами самым простым лайфхаком, благодаря которому вы сможете очень быстро почистить киви от кожуры и без ножа. 

Как очистить киви без ножа
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Вам понадобится:

  • нож
  • столовая ложка
  • тарелка

Как почистить киви ложкой:

1. Помойте киви. 

Как быстро почистить киви

2. Отрежьте кончики киви с двух сторон.

3. Столовой ложкой аккуратно проткните фрукт между кожурой и мякотью.

Спелые фрукты 

4. После ложку нужно аккуратно проверните вокруг фрукта и достаньте мякоть. 

Но, стоит отметить, что так можно почистить только спелое киви, зеленое нет. Для этого вам нужно будет нож, или можно просто разрезать киви пополам и есть чайной ложкой!

Как правильно есть киви 

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно и сколько варить яйца, чтобы они легко чистились.

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