Как быстро очистить киви без ножа: делимся самым простым способом
Один из самы полезных фруктов – именно киви, в нем очень много витаминов, особенно С. Есть его полезнее всего в сыром виде, а также можно готовить десерты, напитки.
Редакция FoodOboz делится с вами самым простым лайфхаком, благодаря которому вы сможете очень быстро почистить киви от кожуры и без ножа.
Вам понадобится:
- нож
- столовая ложка
- тарелка
Как почистить киви ложкой:
1. Помойте киви.
2. Отрежьте кончики киви с двух сторон.
3. Столовой ложкой аккуратно проткните фрукт между кожурой и мякотью.
4. После ложку нужно аккуратно проверните вокруг фрукта и достаньте мякоть.
Но, стоит отметить, что так можно почистить только спелое киви, зеленое нет. Для этого вам нужно будет нож, или можно просто разрезать киви пополам и есть чайной ложкой!
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