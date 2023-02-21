Летом хозяйки готовят заготовки из вишен и черешен. Но обязательный этап перед приготовлением – это удалить косточки, что занимает очень много времени.

Редакция FoodOboz поделится с вами простыми лайфхаками, которые помогут быстро и без усилий удалить косточки с вишен и черешен.

Бутылка с узким горлышком + палочка

Работает такой лайфхак очень просто. Для этого нужно установить ягоду прямо на горлышко, а палочкой пропихнуть косточку внутрь. Таким образом косточки остаются в бутылке, а готовые ягоды можно сразу складывать в миску.

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Булавка\шпилька для волос

В этом случае нужно протолкнуть мякоть ягоды ушком булавки или шпильки. Таким образом косточка остается на ушке и ее будет легко достать.

Пинцет

Этот лайфхак действует примерно так же, как предыдущий: нужно двумя краешками пинцета достать косточку из ягоды.

Трубочка для коктейлей

Для этого лайфхака нужно слегка надавить трубочкой на косточку ягоды и таким образом вытолкнуть ее. Можно сделать и наоборот: втянуть вакуумом косточку на себя.

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