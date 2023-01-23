Как добавить в суп сразу много фрикаделек: элементарный лайфхак
Приготовление фрикаделек для супа – это достаточно длительный процесс. Нужно отщипнуть нужное количество фарша, свернуть в ладони фрикадельку. А потом еще и сразу закинуть ее в кипящую воду так, чтобы не ошпариться. При этом изделия должны быть одинакового размера. И пока все фрикадельки окажутся в кастрюле – одни уже отварятся, а другие еще будут сырыми.
На этот случай есть очень элементарный лайфхак с тарелкой. Им поделился известный украинский шеф-повар Алик Мкртчян (chef_alik_mkrtchyan) на своей странице в Instagram.
Как добавить сразу много фрикаделек
1. Приготовьте фарш.
2. Хорошо втрамбуйте его в удобную миску.
3. Подготовьте плоскую тарелку.
4. Возьмите небольшое количество фарша в ладонь.
5. Выжимайте мясные кружочки через большой и указательный пальцы на край плоской тарелки по кругу.
6. Когда круг будет полностью заполнен – окуните тарелку в кастрюлю с бульоном.
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