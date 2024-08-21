Одним из самых популярных напитков летом является кофе со льдом. Она дарит не только бодрость, но и такую ожидаемую прохладу. Однако, если пить ее слишком долго, то лед начинает таять, в результате чего теряется вкус и кофе становится водянистым.

Видео дня

Как приготовить кофе со льдом так, чтобы он не получился водянистым, в TikTok рассказала пользователь с ником recipes. Только так вкус кофе останется неизменным даже если лед растает.

Для претворения этого лайфхака в жизнь следует подготовиться заранее. Для этого нужно заварить чашку своего любимого кофе, и дать ему остыть до комнатной температуры. Затем переливаем напиток в герметичный пакет и отправляем в морозильную камеру.

Когда кофе полностью замерз, вынимаем его из морозилки и измельчаем на меньшие куски с помощью занозы или бутылки вина. Единственное, что остается, это отправить куски замершего кофе в чашку и залить ее молоком. Таким образом, вы получите идеальный кофе, который никогда не станет водянистым после того, как лед растаял.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты кофе: