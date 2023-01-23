Домашняя тушенка – это блюдо на все случаи жизни. Ее можно приготовить из любого мяса и есть с кашами, макаронами или просто с хлебом.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, сколько и как правильно хранить тушенку в домашних условиях.

По словам экспертов, в зависимости от рецепта и условий хранения, тушенку можно хранить от 2 до 10 лет в закрытом виде, а также 2-3 дня в открытом виде.

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Где хранить тушенку

Холодильник

Закрытую банку тушенки хозяйки не советуют хранить в холодильнике, лучше поставить ее в погреб. В свою очередь, если вы уже открыли консервацию, то в таких условиях она может храниться примерно 2-3 суток.

Морозильная камера

В морозильнике можно хранить только открытую тушенку. Для этого следует выбрать специальную посуду: вакуумный пакет, полиэтиленовый мешок или пластиковый контейнер. В таких условиях тушенка может храниться в течение 60 дней.

При комнатной температуре

В помещении тушенку советуют хранить в шкафу или амбаре подальше от света, сырости и отопительных приборов. Только нужно помнить, что в любых условиях открытая тушенка при комнатной температуре может храниться только 6 часов.

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