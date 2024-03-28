Если сырую печень просто пожарить на сковороде или протушить – у нее будет горький привкус. Именно поэтому многие люди отказываются от такого продукта. Но это мясо на самом деле будет очень вкусным, если убрать горечь, воспользовавшись одним простым способом.

Редакция FoodOboz расскажет, что нужно сделать с печенью, чтобы она не была горькой. Вам понадобится обычное молоко.

Как избавиться от горького привкуса печени:

1. Печень нарезать удобными кусочками среднего размера.

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2. Выложить в не очень глубокую емкость.

3. Залить полностью печень молоком.

4. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

5. Вынуть печень из молока.

6. Обсушить бумажным полотенцем.

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