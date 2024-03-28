Как избавиться от горького привкуса печени: понадобится один простой ингредиент

Екатерина Ягович
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Как избавиться от горького привкуса печени: понадобится один простой ингредиент

Если сырую печень просто пожарить на сковороде или протушить – у нее будет горький привкус. Именно поэтому многие люди отказываются от такого продукта. Но это мясо на самом деле будет очень вкусным, если убрать горечь, воспользовавшись одним простым способом.

Редакция FoodOboz расскажет, что нужно сделать с печенью, чтобы она не была горькой. Вам понадобится обычное молоко.

Как избавиться от горького привкуса печени: понадобится один простой ингредиент

Как избавиться от горького привкуса печени:

1. Печень нарезать удобными кусочками среднего размера.

Как избавиться от горького привкуса печени: понадобится один простой ингредиент
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2. Выложить в не очень глубокую емкость.

3. Залить полностью печень молоком.

Как избавиться от горького привкуса печени: понадобится один простой ингредиент

4. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

Как избавиться от горького привкуса печени: понадобится один простой ингредиент

5. Вынуть печень из молока.

6. Обсушить бумажным полотенцем.

Как избавиться от горького привкуса печени: понадобится один простой ингредиент

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