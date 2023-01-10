Лук – очень полезный, ценный и вкусный продукт, который по мнению специалистов, нужно обязательно есть зимой, он обладает противовирусными, антибактериальными, противоглистными, противогрибковыми, дезинфицирующими свойствами. При простуде его можно не только есть, но и оставлять в помещении в разрезанном виде для обеззараживания воздуха. Еще лук добавляют практически во все блюда, особенно – мясные, салаты, супы и борщ.

Редакция FoodOboz делимся с вами полезными советами, как без слез порезать красиво лук. Лайфхак был опубликован в TikTok.

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Все очень просто, вам нужно очистить лук, наколоть его на вилку и при помощи овощечистки нарезать очень мелкими слайсами.

Такой лук идеально подойдет для салатов, закусок, а также его можно мариновать и подавать с сельдью, квашеной капустой.

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