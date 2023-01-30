Иногда, закруток бывает настолько много, что они остаются в погребе еще не один сезон. Или продукт просто выбрасывают.

Поэтому для того, чтобы такого не произошло, редакция FoodOboz расскажет, как можно удачно использовать достаточно большое количество закруток с пользой.

Консервация для добавления в другие блюда

Консервация может быть отличным основанием для приготовления других блюд. Например, борщевая заправка, в составе которой есть много овощей. Разнообразное лечо из помидоров и перца – прекрасное дополнение к капустнику. Консервированные грибы подойдут для салата, а огурцы – для рассольника. Консервацию можно использовать в выпечке.

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Использование консервации в качестве корма

Если при осмотре не заметно никаких повреждений или изменений в цвете – консервацией спокойно можно накормить домашний скот. Но только если это не консервация с косточками или слишком кислая или острая.

Консервацией можно угощать родных

Если у вас осталось много вкусной консервации – ею можно угостить родных. Или же разместить объявление о наличии закруток в социальных сетях.

Использование консервации как компоста

Консервацией можно даже подпитывать землю. Но продукт нужно заранее поместить в компостную яму еще зимой для промерзания. Рассол с уксусом нужно обязательно вылить. Все косточки вынуть, если они есть.

Варенье можно переработать

Чаще всего перерабатывают варенье. Из него готовят вкусное домашнее вино. Также, сладкие закрутки – это отличная начинка для разнообразной выпечки.

Если консервация испорчена – ее лучше сразу выбросить и в будущем правильно рассчитать количество урожая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему консервацию нельзя ставить на сквозняк