Вы неправильно моете кухонную деревянную доску! Как избежать неприятного запаха

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Вы неправильно моете кухонную деревянную доску! Как избежать неприятного запаха

Проблема использования деревянных дощечек – это то, что они мгновенно впитывают все вкусы и ароматы. Поэтому если вы нарезаете на такой поверхности лук, совсем не удивительно, что следующие продукты будут иметь привкус такого овоща. Просто промыть проточной водой точно недостаточно.

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О том, как правильно мыть деревянную доску, рассказал кулинар o gorodnik на своей странице в Instagram. После того, как вы очистили поверхность, нужно обязательно провести дезинфекцию.

Вы неправильно моете кухонную деревянную доску! Как избежать неприятного запаха

Как правильно мыть деревянную доску

После каждого использования тщательно мойте вручную доску с мягким моющим средством и теплой водой. Избегайте погружения доски в воду, чтобы предотвратить разбухание и растрескивание.

Вы неправильно моете кухонную деревянную доску! Как избежать неприятного запаха

Как правильно сушить

Сразу после мытья протрите доску чистым полотенцем и дайте ей высохнуть на воздухе. Лучше всего ставить доску вертикально для циркуляции воздуха.

Вы неправильно моете кухонную деревянную доску! Как избежать неприятного запаха

Дезинфекция

Для дезинфекции и удаления запахов посыпьте доску грубой солью, затем потрите поверхность половинкой лимона. Оставьте на несколько минут, затем смойте теплой водой и высушите. Периодически протирайте доску раствором белого уксуса, чтобы уничтожить бактерии.

Вы неправильно моете кухонную деревянную доску! Как избежать неприятного запаха

Маскировка царапин и пятен

Для удаления пятен и царапин посыпьте доску пищевой содой и потрите влажной губкой или тканью. Промойте и высушите доску.

Вы неправильно моете кухонную деревянную доску! Как избежать неприятного запаха

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