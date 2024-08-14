Проблема использования деревянных дощечек – это то, что они мгновенно впитывают все вкусы и ароматы. Поэтому если вы нарезаете на такой поверхности лук, совсем не удивительно, что следующие продукты будут иметь привкус такого овоща. Просто промыть проточной водой точно недостаточно.

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О том, как правильно мыть деревянную доску, рассказал кулинар o gorodnik на своей странице в Instagram. После того, как вы очистили поверхность, нужно обязательно провести дезинфекцию.

Как правильно мыть деревянную доску

После каждого использования тщательно мойте вручную доску с мягким моющим средством и теплой водой. Избегайте погружения доски в воду, чтобы предотвратить разбухание и растрескивание.

Как правильно сушить

Сразу после мытья протрите доску чистым полотенцем и дайте ей высохнуть на воздухе. Лучше всего ставить доску вертикально для циркуляции воздуха.

Дезинфекция

Для дезинфекции и удаления запахов посыпьте доску грубой солью, затем потрите поверхность половинкой лимона. Оставьте на несколько минут, затем смойте теплой водой и высушите. Периодически протирайте доску раствором белого уксуса, чтобы уничтожить бактерии.

Маскировка царапин и пятен

Для удаления пятен и царапин посыпьте доску пищевой содой и потрите влажной губкой или тканью. Промойте и высушите доску.

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