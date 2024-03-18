Очень часто бывает, что свежий хлеб уже на следующий день после покупки становится черствым, а затем сразу начинает покрываться плесенью. И проблема не в самой выпечке, а в том, как именно вы ее храните.

О том, где лучше хранить хлеб, рассказали на странице интернет-издания Mirror. И это точно не хлебница.

Не храните хлеб в хлебнице

Традиционная металлическая хлебница – это самое плохое место для хранения хлеба. Именно в такой среде плесень распространяется наиболее активно. Поэтому такой кухонный девайс – это, скорее, декоративный элемент на кухне.

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Можно ли хранить хлеб в холодильнике

Если хранить хлеб в холодильнике – молекулы крахмала кристаллизуются. Поэтому такой способ не подходит – вы только испортите вкусовые качества и текстуру продукта.

Для хранения хлеба лучше всего подходят:

пищевая пленка

тканевые мешочки

В таких условиях хлеб может оставаться вкусным около 4 дней, согласно исследованиям эксперта издания Morror Стефа Киплинга. Максимум, что может быть – чуть-чуть подсушится кожица, но на вкусовые свойства это никак не влияет.

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