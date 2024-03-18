Где лучше хранить хлеб, чтобы он долго оставался свежим: самый действенный способ
Очень часто бывает, что свежий хлеб уже на следующий день после покупки становится черствым, а затем сразу начинает покрываться плесенью. И проблема не в самой выпечке, а в том, как именно вы ее храните.
О том, где лучше хранить хлеб, рассказали на странице интернет-издания Mirror. И это точно не хлебница.
Не храните хлеб в хлебнице
Традиционная металлическая хлебница – это самое плохое место для хранения хлеба. Именно в такой среде плесень распространяется наиболее активно. Поэтому такой кухонный девайс – это, скорее, декоративный элемент на кухне.
Можно ли хранить хлеб в холодильнике
Если хранить хлеб в холодильнике – молекулы крахмала кристаллизуются. Поэтому такой способ не подходит – вы только испортите вкусовые качества и текстуру продукта.
Для хранения хлеба лучше всего подходят:
- пищевая пленка
- тканевые мешочки
В таких условиях хлеб может оставаться вкусным около 4 дней, согласно исследованиям эксперта издания Morror Стефа Киплинга. Максимум, что может быть – чуть-чуть подсушится кожица, но на вкусовые свойства это никак не влияет.
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