Как не стоит готовить голубцы: топ-5 советов, как приготовить блюдо вкусно и правильно
Домашние голубцы – очень вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо, основа которого –рис, мясо, капуста и ароматный соус. Хозяйки по-разному готовят голубцы: с зажаркой, соусами, сметааной, с разным мясом и ленивые, и с пекинской капустой.
Редакция FoodOboz делится с вами полезными 5 советами, как приготовить мягкие, вкусные, ароматные домашние голубцы.
Советы:
1. Мясо
Для того, чтобы голубцы были сочными, лучше всего фарш приготовить с салом, и объединить два вида фарша.
2. Капуста
Чтобы голубцы были мягкими, капуста обязательно должна быть хорошо пропаренной. Ее можно приготовит даже в микроволновке, для этого нужно поместить ее в пакет и сделать в нем несколько отверстий, положить в микроволновку и готовить 5-7 минут.
3. Рис
Рис для голубцов нужно правильно приготовить, а именно – отварить так, чтобы он не превратился в кашу, но и не был сырым и сухим. Готовый рис охладите и после смешайте с фаршем.
4. Овощи для зажарки
Зажарка из моркови и лука сделает начинку сочной и вкусной. Для более яркого вкуса можно добавить: сельдерей, баклажаны, кабачки, помидоры, болгарский перец. Готовую зажарку нужно охладить и после добавить к фаршу с рисом.
5. Соус
Соус является очень важным компонентом при приготовлении голубцов, он придаст блюду приятный аромат и усилит вкус всех ингредиенты в блюде. Можно в качестве соуса использовать томатную пасту или сметану. Добавлять соус в голубцы нужно сразу, и тушить в духовке.
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