Домашние голубцы – очень вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо, основа которого –рис, мясо, капуста и ароматный соус. Хозяйки по-разному готовят голубцы: с зажаркой, соусами, сметааной, с разным мясом и ленивые, и с пекинской капустой.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными 5 советами, как приготовить мягкие, вкусные, ароматные домашние голубцы.

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Советы:

1. Мясо

Для того, чтобы голубцы были сочными, лучше всего фарш приготовить с салом, и объединить два вида фарша.

2. Капуста

Чтобы голубцы были мягкими, капуста обязательно должна быть хорошо пропаренной. Ее можно приготовит даже в микроволновке, для этого нужно поместить ее в пакет и сделать в нем несколько отверстий, положить в микроволновку и готовить 5-7 минут.

3. Рис

Рис для голубцов нужно правильно приготовить, а именно – отварить так, чтобы он не превратился в кашу, но и не был сырым и сухим. Готовый рис охладите и после смешайте с фаршем.

4. Овощи для зажарки

Зажарка из моркови и лука сделает начинку сочной и вкусной. Для более яркого вкуса можно добавить: сельдерей, баклажаны, кабачки, помидоры, болгарский перец. Готовую зажарку нужно охладить и после добавить к фаршу с рисом.

5. Соус

Соус является очень важным компонентом при приготовлении голубцов, он придаст блюду приятный аромат и усилит вкус всех ингредиенты в блюде. Можно в качестве соуса использовать томатную пасту или сметану. Добавлять соус в голубцы нужно сразу, и тушить в духовке.

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