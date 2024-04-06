Из куриного мяса можно приготовить множество разнообразных блюд. Но такой продукт очень легко испортить. Есть ряд ошибок, которые допускают даже опытные хозяйки.

О том, как нельзя готовить курицу, рассказало издание Better Homes & Gardens. Есть много важных деталей, на которые нужно обращать особое внимание.

Не мойте сырую курицу

После мытья сырой курицы капли воды разбрызгиваются из курицы на любые предметы в раковине и на всю поверхность. Эти бактерии могут задерживаться в местах раковины, которые трудно очистить. Кроме того, они могут распространяться на продукты, которые подаются сырыми. К примеру, на листовую зелень или овощи. Термическая обработка уничтожит любые бактерии, которые присутствуют на белке, поэтому в предварительной промывке нет потребности.

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Не забывайте о специях

Обязательно равномерно приправьте кусочки курицы со всех сторон или замаринуйте курицу перед приготовлением. Соль и перец – это основные приправы, без которых нельзя обойтись. Именно эти специи придают насыщенный вкус мясу.

Не готовьте кусочки разной толщины

Куриное мясо готовится достаточно быстро. Но следует помнить, что для жарки, отварки или запекания нужно выбирать филе или голени одинакового размера. В противном случае, что-нибудь приготовится быстрее, а какая-то часть останется сырой.

Не переваривайте курицу

Мнение о том, что чем дольше готовится мясо – тем лучше, ошибочное. Если курицу переварить – она будет очень жесткой и невкусной. Готовность можно проверить вилкой или ножом. Это же касается и жарки.

Не подавайте курицу сразу

После приготовления курице нужно дать время, чтобы она настоялась 5-10 минут. Это поможет всем сокам равномерно распределиться по мясу и оно будет очень вкусным.

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