Пока много свежих фруктов и ягод – их можно заморозить. Зимой очень удобно готовить из таких плодов разнообразные компоты или начинки для десертов. Но продукты очень легко испортить, если неправильно произвести такую заготовку.

Редакция FoodOboz расскажет, как нельзя замораживать ягоды и фрукты на зиму. Есть некоторые правила, которые нужно соблюдать. чтобы получить удачную заготовку.

Не замораживайте грязные плоды

Плоды перед заморозкой нужно обязательно хорошо промыть. Вы не сможете это сделать после того, как фрукты и ягоды долго пролежат в морозилке. Продукты можно будет просто выкинуть.

Не замораживайте плоды с повреждениями

Если вы увидели, что ягоды или фрукты начинают портиться, и появляются гнилые участки – сразу выбрасывайте. Поврежденный плод спровоцирует размножение бактерий, а также качественные продукты станут портиться.

Не используйте для заморозки пищевую пленку

Емкость, в которую вы замораживаете плоды, должна очень плотно закрываться. Если вы просто завернете – ягоды и фрукты просто помнятся и начнут растекаться. Контейнер с крышкой также сводит к минимуму обмен запахов между продуктами. Также очень удобно использовать наклейки, на которых указать, что именно вы положили внутрь и когда.

Не стоит функцию быстрой заморозки

Если в морозильной камере предусмотрена функция быстрой заморозки – обязательно включите ее, делая заготовку из ягод и фруктов. Таким образом, плоды быстро затвердеют, не будут портиться и растекаться.

Не замораживайте плоды большими порциями

Если вы положите ягоды или фрукты в большой пакет и так все заморозите, это будет очень неудобно. Затем вам придется размораживать все сразу и так несколько раз. Со временем, вкус и текстура плодов будут теряться. Поэтому лучшее решение – это небольшие порционные контейнеры.

Какие фрукты не стоит замораживать целиком

Персики, абрикосы и яблоки быстро потемнеют в морозильной камере. Но их можно замораживать в контейнерах в виде пюре.

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