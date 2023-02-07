Идеально приготовленный рис – рассыпчатый и не склеивается. Приготовить такой удается не многим, и на это существует ряд причин: начиная от пропорций воды, заканчивая выбором посуды.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как приготовить идеальный рассыпчатый рис дома и что влияет на результат приготовленной крупы.

Посуда

В этом случае следует помнить о том, что рис в процессе варки увеличивается вдвое. Соответственно нужно выбирать большую по объему кастрюлю и желательно, чтобы она была с толстым дном. Благодаря этому крупа равномерно приготовится и не будет гореть.

Пропорции воды

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Здесь двоякая проблема: вы добавляете либо маловато, либо наоборот слишком много воды. Есть один лайфхак с пальцем, который поможет отмерить идеальное количество жидкости. Для этого в кастрюлю с рисом поставьте указательный палец и начните наливать воду. Как только вода покроет вашу первую косточку – это свидетельствует о том, что жидкости будет достаточно.

Специи

Речь идет именно о соли, ведь многие повара не советуют солить воду и крупу заранее. Дело в том, что если вы добавите соль в начале приготовления, то зерна не успеют так быстро раскрыться и впитать весь вкус.

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