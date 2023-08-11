Ни для кого не секрет, что перед тем как готовить заготовки на зиму, банки с крышками нужно обязательно простерилизовать. Это влияет на вкус и качество консервации, а также помогает ей сохраняться дольше. Однако не все способы стерилизации тары подходят.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как ни в коем случае нельзя стерилизовать банки, чтобы консервация не взорвалась.

Следовательно, по словам опытных хозяек, не стоит стерилизовать банки с крышками в духовке. Это не слишком плохой способ, однако доверять ему на все 100% тоже не нужно.

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Все потому, что далеко не каждая духовка способна равномерно прогреваться. А неправильно выставив температуру, возникает риск противных последствий в виде треснутого стекла.

Как правильно стерилизовать банки?

Удачный и проверенный способ стерилизации банок и крышек, которыми пользовались еще наши бабушки – на пару.

В этом случае все очень просто:

1. Для начала налить в кастрюлю воду и довести до кипения.

2. Наверх вместо крышки установить решетку, поставить на нее банки и оставить в таком виде на 5-8 минут, чтобы тары хорошо пропарились.

3. Тем временем крышки можно закинуть в кипящую воду на несколько минут.

4. На этом этапе следует тщательно просушить банки и крышки. Готово!

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