Вытяжка – это незаменимый девайс на каждой кухне, помогающий устранить весь пар и дым, которые возникают при приготовлении пищи. И если стены кухни и шкафа остаются при этом чистыми, то сама вытяжка часто жирнеет.

Редакция FoodOboz расскажет о топ-3 действенных способах, как очистить вытяжку от жира и нагара. Об этом сообщает Times of India.

Способ 1 – уксус

Наполните кастрюлю водой и поставьте на мощный огонь. Когда она закипит, добавьте 1 ст уксуса и выключите огонь. В горячую жидкость окуните пластины вытяжки и оставьте в таком виде на 30 минут. После этого очистите решетку жесткой мочалкой или губкой, а затем промойте с помощью мыльного раствора.

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Способ 2 – пищевая сода

В миске разведите 3 ст. л. соды и теплой воды. У вас должна получиться пастообразная масса. Ее нужно нанести на все пластины вытяжки и оставить в таком виде на 40 минут. После этого помыть решетки обычным для вас способом.

Способ 3 – соль и лимон

В миску добавьте 2 ст. л. соли и выжмите сок одного лимона. Перемешать и нанести на все пластины вытяжки и оставить в таком виде на 1 час. Через час вытереть решетку жесткой губкой.

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