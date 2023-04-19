Один из главных кухонных девайсов – чайник. Очень часто в нем образуется налет от воды, который очень легко может испортить даже новый чайник. Стоит отметить, что избавится от налета можно не только при помощи моющих средств, но и при помощи обычной соды, лимонной кислоты и уксус.

Редакция FoodOboz делится с вами 5 самыми эффективными средствами, которые помогут избавится от накипи, но не повредят чайник.

Чем отчистить чайник:

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1. Лимонная кислота

Засыпьте лимонную кислоту (1-2 пакета) в чайник, залейте 2 стакана воды и доведите воду до кипения. После вылейте воду и хорошо помойте чайник.

2. Уксус

Возьмите 1 л воды, влейте в него 100 мл пищевого уксуса, перемешайте. Полученную смесь вылейте в чайник и доведите до кипения. После хорошо помойте чайник.

3. Лимон

Возьмите целый лимон, порежьте на куски, положите в чайник, залейте 2 стаканами воды, доведите до кипения. После выберите лимонные дольки, помойте чайник.

4. Газированные напитки

Для этого можно использовать один из видов газированных напитков: "Sprite", "Fanta" или "Coca-Cola". Газированная вода способна эффективно удалить не только накипь, но и ржавчину, и остатки гари. Вылейте воду в чайник, доведите до кипения, но важно, перед тем, как налить воду, нужно открыть бутылку и оставить, чтобы вышли пузырьки воздуха. После того, как вода закипит, вылейте ее и помойте чайник.

5. Пищевая сода

Насыпьте 1 ст. л. соды в чайник, добавьте воду и доведите до кипения. Когда вода закипит, оставьте его на полчаса, а после помойте чайник. После залейте чистую воду и еще раз доведите до кипения без соды.

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