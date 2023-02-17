Рано или поздно приходит время, когда нужно открывать консервацию. Есть крышки, которые достаточно просто прокрутить и банка открывается без лишних усилий. Но иногда такой метод совсем не работает и нужно воспользоваться подручными средствами.

Редакция FoodOboz поделится двумя методами и расскажет, как легко и без труда открыть банку с консервацией.

Метод 1 – горячая вода

Для того чтобы воспользоваться таким методом, нужно набрать в миску горячую воду из-под крана или чайника. Важно: это не должен быть кипяток. Далее в миску с водой нужно опустить банку горлышком вниз. Таким образом, под воздействием температуры стенки крышки сами отойдут от банки и ее будет легко открыть.

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Метод 2 – нож

Для того чтобы открыть банку, чаще всего используют именно нож. Но чтобы сделать это безопасно и не навредить себе, повторите следующие действия. Банку нужно перевернуть горлышком вниз и поставить в таком состоянии на твердую поверхность. Далее острым лезвием ножа слегка задеть крышку и уснуть внутрь. Когда вы услышите характерный звук выпущенного воздуха, переверните банку в стандартное положение и откройте ее.

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