Сметана – универсальный молочный продукт, который добавляют в выпечку и десерты, соусы и заправки для салатов. Подавляющее большинство хозяек не имеют возможности использовать домашнюю, поэтому покупают в магазине.

Впрочем, в таком случае сметана часто оставляет желать лучшего. Ведь производители могут добавлять в нее ингредиенты, которых не должно быть в составе, к примеру, крахмал. В любом случае продукт можно легко проверить дома всего за 1 минуту.

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Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как проверить сметану на качество за 1 минуту.

Для того чтобы воспользоваться таким способом, вам не понадобится никаких подручных ингредиентов. Все, что нужно сделать, это нанести сметану тонким слоем и тыльную сторону руки. После этого подождать буквально минуту-две.

Далее обратите внимание на следующее: если сметана впиталась в кожу и оставила за собой жирный след, то перед вами качественный продукт. Если же молочный продукт содержит вредные добавки, то он либо совсем не впитается внутрь кожи, либо образует на поверхности неприятную липкую пленку.

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