Накипь в чайнике – проблема, с которой сталкивается практически каждая хозяйка. Чаще всего это происходит из-за использования воды низкого качества, а также регулярного использования этого девайса.

Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится с вами проверенным способом, который поможет легко и быстро очистить чайник от накипи.

Следовательно, эксперты по бытовым приборам советуют использовать кислоты для решения такой проблемы. Кислотой могут быть: уксус, лимонный сок или лимонная кислота. Эти продукты бюджетные и есть на каждой кухне.

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Как правильно отмыть накипь из чайника кислотой?

Пропорции воды и кислоты должны составлять 1:1.

Технология очистки:

1. Смешать воду и кислоту в соответствующих пропорциях. Наполнить этой жидкостью чайник до того уровня, где в нем есть налет.

2. В таком виде нужно оставить чайник на 1 час, после чего вскипятить очищающую смесь. Важно: уксус или лимонную кислоту достаточно вскипятить один раз, в то время как смесь с лимонным соком нужно кипятить 2-3 раза.

3. После этого нужно дать чайнику остыть и тщательно промыть несколько раз.

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