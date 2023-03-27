Жир и налет на сковороде – проблема с которой сталкивалась практически каждая хозяйка. Для того, чтобы их отмыть часто используют очень агрессивные моющие средства, которые могут не только вызывать аллергию, но и могут повредить покрытия посуды.

Блогер Linsey Queen Of Clean поделилась в Instagram советом, как при помощи чая эффективно отмыть жир со сковород.

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Как очистить сковороду от нагара и жирного налета с помощью чая

Грязную сковороду залейте горячей водой и просто опустите в нее чайный пакетик. Можно брать как новый, так и заваренный, а также можно использовать заварной чай. После оставьте чай в сковороде на 15-30 минут. Далее обязательно удалите чайный пакет, помойте сковороду.

Как очистить сковороду кофейной гущей

Кофейная гуща является очень хорошим средством для удаления жира и нагара из сковороды. А также он хорошо подходит для мытья посуды.

Для мытья сковород вам нужно смешать в глубокой емкости 2–3 ст. л. гущи с обычным средством для мытья посуды и добавить немного теплой воды, перемешать тщательно, чтобы получилась паста. После нанесите средство на губку и потрите замоченную сковороду, после хорошо помойте.

Горчичный порошок для мытья сковород

Смешайте горчицу с кухонной солью и уксусом в пропорциях 1:1:1, готовую массу нанесите на губку и потрите сковороду, оставьте на 30 минут. После смойте остатки проточной водой. Можете дополнительно помыть сковороду обычным моющим средством, чтобы не осталось запаха уксуса.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно использовать и ухаживать за антипригарными сковородами, чтобы они были как новые.