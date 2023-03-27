Как отмыть сковороду: самый эффективный английский метод

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
1,5 т.
Как отмыть сковороду

Жир и налет на сковороде – проблема с которой сталкивалась практически каждая хозяйка. Для того, чтобы их отмыть часто используют очень агрессивные моющие средства, которые могут не только вызывать аллергию, но и могут повредить покрытия посуды.

Как мыть сковороду

Блогер Linsey Queen Of Clean поделилась в Instagram советом, как при помощи чая эффективно отмыть жир со сковород.

Как чаем отмыть сковороды
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Как очистить сковороду от нагара и жирного налета с помощью чая

Грязную сковороду залейте горячей водой и просто опустите в нее чайный пакетик. Можно брать как новый, так и заваренный, а также можно использовать заварной чай. После оставьте чай в сковороде на 15-30 минут. Далее обязательно удалите чайный пакет, помойте сковороду.

Пакетированный чай

Как очистить сковороду кофейной гущей

Кофейная гуща является очень хорошим средством для удаления жира и нагара из сковороды. А также он хорошо подходит для мытья посуды.

Кофейная гуща

Для мытья сковород вам нужно смешать в глубокой емкости 2–3 ст. л. гущи с обычным средством для мытья посуды и добавить немного теплой воды, перемешать тщательно, чтобы получилась паста. После нанесите средство на губку и потрите замоченную сковороду, после хорошо помойте.

Как и чем очистить сковороду, чтобы не повредить

Горчичный порошок для мытья сковород

Смешайте горчицу с кухонной солью и уксусом в пропорциях 1:1:1, готовую массу нанесите на губку и потрите сковороду, оставьте на 30 минут. После смойте остатки проточной водой. Можете дополнительно помыть сковороду обычным моющим средством, чтобы не осталось запаха уксуса.

Чистая сковорода

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно использовать и ухаживать за антипригарными сковородами, чтобы они были как новые.

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