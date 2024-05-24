Часто для приготовления блюд используется картофель, сваренный в мундире. Сначала может показаться, что это самый легкий способ сварить картошку. Но когда приходится очищать готовый овощ от кожуры, мысли изменятся.

Благодаря кулинарному эксперту Azure MacCannell у вас больше не возникнет проблем с очищением картофеля в мундире. В TikTok она рассказала, как одним движением снять шкурку с овоща, а также измельчить его.

Для начала следует отварить картофель в мундире так, как вы это делаете обычно. Как только овощ будет готов, его нужно разрезать пополам. Далее выкладываем картофель на охлаждающую сетку разрезом вниз и надавливаем на него с помощью лопатки. Можно использовать любой плоский предмет, например тарелку.

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В результате вся кожура останется на поверхности сетки, а картофель уже в измельченном виде упадет в емкость, которую заранее нужно поставить под сетку. Остается только добавить сливочное масло, молоко или другие ингредиенты, и ваш картофель будет готов.

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