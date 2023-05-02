Молодой картофель можно вкусно варить с маслом и зеленью, запекать в духовке или жарить на сковороде. Впрочем, чистить его – такое себе удовольствие. Из-за того, что овощ имеет тонкую кожуру, она в процессе чистки прилипает к рукам и загрязняет их.

Фудблогер Надежда Фоменко (mama_moze_tato_dopomoze) на своей странице в Instagram поделилась простым способом, благодаря которому вы сможете легко почистить много молодого картофеля всего за 3-4 минуты.

Для того, чтобы воспользоваться лайфхаком, понадобится:

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сетка\тряпка

молодой картофель

соль

вода

Технология:

1. Для начала взять сетку или любую тряпку и сделать так называемый мешочек.

2. В мешочек выложить картофель, насыпать горсть соли и налить немного воды (100 мл). Закрыть мешочек.

3. Собрать концы мешочка и держать их одной рукой, а другой разминать картошку. Совершать такие движения 3-4 минуты.

4. После этого хорошо помыть картофель в воде и переходить к приготовлению блюд.

Молодой картофель особенно вкусно запекать. Он получается золотистый и имеет приятную корочку. Фудблогер Галина Немеш (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного молодого картофеля со специями и сыром.

Ингредиенты:

молодой картофель

соль, перец, паприка, сухой чеснок

твердый сыр

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Картофель порезать ломтиками (если готовите из старого картофеля – его лучше предварительно отварить до полуготовности).

2. Картошку смешать со всеми специями.

3. Смазать противень маслом, посыпать дно тертым сыром, по желанию посыпать зеленый лук. Сверху выложить картошку.

4. Запекать при температуре 190 градусов 30-40 минут.

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