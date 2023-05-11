Многие хозяйки предпочитают готовить на газовой плите. Но часто после приготовления блюд на решетки попадает жир и остатки пищи, отмыть которые – еще та задача. Зная некоторые лайхаки, сделать это можно очень просто, даже не используя химию.

Редакция FoodOboz собрала и поделится с вами тремя простыми способами, которые помогут легко отмыть решетки газовой плиты.

Способ 1 – горячая вода

Этот способ работает только в том случае, если загрязнения свежие. Для этого нужно погрузить решетку в кипяток или просто полить ее горячей водой. В то же время конструкция должна полностью покрыться жидкостью. В таком виде нужно оставить решетку на 20-30 минут, после чего протереть грязь салфеткой.

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Способ 2 – пищевая сода

С более сложными загрязнениями поможет справиться обычная пищевая сода. Для этого нужно насыпать небольшое количество сыпучего на решетки, смочить губку или тряпку в воде и протереть кухонную поверхность. При необходимости можно разбавить соду в воде, полить полученной жидкостью решетки и оставить в таком виде на 10-20 минут. Напоследок нужно вытереть все влажной мочалкой.

Способ 3 – уксус

Если сода не справилась, усилить ее действие поможет уксус. Благодаря такому сочетанию от пятен не остается ни следа, а удаляются они в разы быстрее. Для этого следует смешать соду и уксус и обработать полученной массой решетки. Напоследок протрите все влажной губкой.

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