Как почистить сразу много молодого картофеля: элементарный лайфхак
Молодой картофель очень ароматный и вкусный. Особенно с маслом и зеленью. Но в приготовлении такого продукта есть один нюанс – овощ довольно тяжело и долго чистить.
Если делать это обычным ножом – кусочки кожуры будут прилипать к рукам, и каждый раз нужно их смывать отдельно с каждого картофеля. Поэтому следует воспользоваться следующей технологией.
О том, как почистить сразу много картофеля за несколько минут, рассказала фудблогер Юлиана с ником uliana_85_ в TikTok.
Способ очищения молодого картофеля солью:
1. Картофель должен быть молодой и очень свежий.
2. По размеру средняя или маленькая.
3. Овощ нужно выложить в кастрюлю.
4. Засыпать солью грубого помола.
5. Накрыть сверху крышкой.
6. Хорошо потрясти – за этот период картофель очистится.
7. Хорошо смыть соль и лишнюю кожуру холодной водой.
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