Молодой картофель очень ароматный и вкусный. Особенно с маслом и зеленью. Но в приготовлении такого продукта есть один нюанс – овощ довольно тяжело и долго чистить.

Если делать это обычным ножом – кусочки кожуры будут прилипать к рукам, и каждый раз нужно их смывать отдельно с каждого картофеля. Поэтому следует воспользоваться следующей технологией.

О том, как почистить сразу много картофеля за несколько минут, рассказала фудблогер Юлиана с ником uliana_85_ в TikTok.

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Способ очищения молодого картофеля солью:

1. Картофель должен быть молодой и очень свежий.

2. По размеру средняя или маленькая.

3. Овощ нужно выложить в кастрюлю.

4. Засыпать солью грубого помола.

5. Накрыть сверху крышкой.

6. Хорошо потрясти – за этот период картофель очистится.

7. Хорошо смыть соль и лишнюю кожуру холодной водой.

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