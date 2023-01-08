Вареное яйцо используется для рецептов во время приготовления завтрака, обеда и ужина, но очистка от скорлупы является настоящей проблемой для многих хозяек.

Как отмечает издание Express, кулинарный шеф-повар Лиза Стил поделилась тремя лайфхаками, которые помогут очистить вареное яйцо.

Первый совет – не брать для блюда свежий продукт. Ведь чем "старее" яйцо, тем проще будет очистить его от оболочки. Двухнедельные яйца, по мнению эксперта, лучше всего подходят для приготовления. Такой лайфхак гарантирует легкость очистки, ведь при использовании горячей воды можно достаточно просто избавиться от скорлупы.

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Второй способ – готовить яйцо на пару, а не варить его. Такой метод поможет убрать легко оболочку, несмотря на возраст продукта. Возможно, это не самый традиционный способ приготовления, отмечает эксперт, но так можно не только избавиться от скорлупы, а и не повредить яйцо, как при варке в воде.

Третий лайфхак – охлаждение продукта перед очищением. Проще всего поместить яйца в воду со льдом, а потом можно избавляться от скорлупы. Если яиц всего несколько, то можно остудить их при помощи очень холодной воды из-под крана, ведь 15 секунд будет достаточно, чтобы продукт поддался чистке.

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